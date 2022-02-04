Avrupa’nın görünür çelik tüketimindeki toparlanmanın 2022’de ılımlı olarak sürmesi bekleniyor

Cuma, 04 Şubat 2022 16:02:27 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 birinci çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde, AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %14,3 artışla 36 milyon mt seviyesine yükselirken, ikinci çeyrekte kaydedilen 40 milyon mt’a kıyasla düşüş gösterdi. Toparlanmanın ılımlı bir oranda olsa da 2022 yılında devam etmesi ve bu yılın ortasına kadar sürecek enerji krizi dahil olmak üzere büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kalması bekleniyor.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Devam eden tedarik zinciri aksaklıkları ve hızla yükselen enerji ve karbon fiyatlarının yanı sıra süregelen enflasyon çelik sektörünün toparlanmasını riske atıyor. Mevcut AB iklim ve enerji politikalarıyla birleştiğinde bu sıkıntılar Avrupa’yı yapısal bir krize itebilir,” şeklinde yorum yaptı.

Birliğe göre, AB’nin çelik tüketiminin 2021 yılında kaydedilen %13,8’lik toparlanmanın ardından 2022 yılında yaklaşık %3,2 ve 2023 yılında %1,7 artması bekleniyor. Küresel tedarik zinciri aksaklıkları ve artan enerji fiyatlarının özellikle otomotiv sektörü olmak üzere çelik kullanan sektörlerden gelen talebi en az 2022 yılının ikinci çeyreğine kadar ciddi bir şekilde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Çelik talebine paralel olarak, AB’deki yurt içi teslimatlar ikinci çeyrekte kaydedilen %40’lık artışın ardından üçüncü çeyrekte %6,6 oranında yavaş bir hızda yükseldi.

Buna ek olarak söz konusu çeyrekte AB’nin çelik ithalatı talepte görülen güçlü iyileşmenin bir sonucu olarak bir önceki çeyrekte kaydedilen %45’lik artışın ardından %47,7 büyüme gösterdi.

2021 yılının Temmuz ayından bu yana küresel tedarik zinciri üzerinde görülen ve özellikle otomotiv sektörünü etkileyen büyük baskılar çelik kullanan sektörlerin üretimini etkiledi. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde çelik kullanan sektörlerdeki üretim ikinci çeyrekte kaydedilen %29,2’lik güçlü bir toparlanmanın ardından %3,2 arttı. EUROFER mevcut durumun toparlanmayı tehlikeye attığını ve en azından 2022 yılının ilk yarısına kadar çelik kullanan sektörlerin genel görünümü üzerinde büyük bir belirsizlik yarattığını ifade etti.