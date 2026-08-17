BMS 2026'nın Temmuz ayında 1,39 milyon $ değerinde çelik ihracatı gerçekleştirdi

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026'nın Temmuz ayında toplam 1,39 milyon $ değerinde çelik ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Söz konusu ayda şirket, çelik hasır, inşaat demiri ve kangal kategorilerinde ürün ihraç ettiğini vurguladı.

Beş ülkeye sevkiyat yapıldı

BMS, Temmuz ayında ihracat yaptığı pazarların Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Karayipler'in güneyindeki ülkeleri kapsadığını, aynı zamanda ay boyunca İtalya, Curaçao, Çad, Senegal ve Ürdün'e ürün sevkiyatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Şirket ayrıca ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye ve uluslararası satış faaliyetlerini genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.