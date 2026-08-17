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BMS 2026'nın Temmuz ayında 1,39 milyon $ değerinde çelik ihracatı gerçekleştirdi

Pazartesi, 17 Ağustos 2026 12:10:24 (GMT+3)   |   İstanbul

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026'nın Temmuz ayında toplam 1,39 milyon $ değerinde çelik ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Söz konusu ayda şirket, çelik hasır, inşaat demiri ve kangal kategorilerinde ürün ihraç ettiğini vurguladı.

Beş ülkeye sevkiyat yapıldı

BMS, Temmuz ayında ihracat yaptığı pazarların Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Karayipler'in güneyindeki ülkeleri kapsadığını, aynı zamanda ay boyunca İtalya, Curaçao, Çad, Senegal ve Ürdün'e ürün sevkiyatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Şirket ayrıca ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye ve uluslararası satış faaliyetlerini genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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