Avrupa’da çelik tüketiminin 2022’de %1,9 daralması bekleniyor

Perşembe, 05 Mayıs 2022 14:03:59 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 ikinci çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi üçüncü çeyrekte kaydedilen %14,3 artışın ardından tedarik zinciri sıkıntıları ve artan enerji fiyatlarının etkisi nedeniyle 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %9,5 artışla 36,3 milyon mt seviyesine yükseldi. Çelik tüketimi 2020 yılında pandeminin etkisiyle kaydedilen %10,7’lik düşüşün ardından 2021 yılında %15,2 oranında güçlü bir şekilde toparlandı.

Birliğe göre, AB’nin çelik tüketimi yükselen enerji fiyatları, küresel tedarik zincirlerinde devam eden aksaklıklar ve Ukrayna’daki savaşın etkileri nedeniyle 2022 yılında %1,9 daralacak ve 2023 yılında %5,1 oranında toparlanma gösterecek.

Çelik kullanan sektörlerdeki üretim 2020 yılında kaydedilen %8,4’lük düşüşün ardından 2021 yılında %7,3 oranında toparlanırken, dördüncü çeyrekte %0,7 artış gösterdi. EUROFER çelik kullanan sektörlerdeki üretimin 2022 yılında %2 ve 2023 yılında %2,3 artmasını bekliyor.

Dördüncü çeyrekte AB’deki yurt içi teslimatlar bölgede 2021 yılının ikinci yarısında yavaşlayan talep nedeniyle yalnızca %0,6 artarken, 2021 yılında yurt içi teslimatlar %10,7’lik bir toparlanma gösterdi.

Buna ek olarak, söz konusu çeyrekte AB’nin çelik ithalatı üçüncü çeyrekte kaydedilen %48’lik artışın ardından %43 yükseldi. Yılın tamamında AB’nin çelik ithalatı 2020 yılında kaydedilen %17,1’lik düşüşün ardından %32 artış gösterdi.