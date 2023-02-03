Avrupa’da çelik kullanan sektörlerden gelen talebin en az ikinci çeyreğe kadar zayıf seyretmesi bekleniyor

Cuma, 03 Şubat 2023 11:02:17 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2023-2024/2023 birinci çeyrek raporuna göre, 2022 yılında AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi çoğunlukla üçüncü ve dördüncü çeyreğindeki daralmaların sonucunda son dört yılda üçüncü yıllık düşüşünü kaydetti. Devam eden savaşa bağlı aksaklıklar, zayıf talep görünümü, enerji fiyatları ve üretim maliyetlerindeki ciddi artışlar görünür çelik tüketimini etkiledi. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen %4,7’lik düşüşün ardından yıllık %11,2 düşüşle 32,2 milyon mt seviyesine geriledi.

Birliğe göre, çelik kullanan sektörlerden gelen talebin en azından 2023 yılının ikinci çeyreğine kadar zayıf seyredeceği tahmin edildiğinden, AB’nin görünür çelik tüketiminin 2023 yılında %1,9 oranında daralması bekleniyor. 2024 yılında ise sanayi görünümündeki olumlu gelişmeler ve çelik talebindeki iyileşmelere bağlı olarak görünür çelik tüketiminin %1,6 oranında toparlanması bekleniyor. Söz konusu gelişmeler Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa yönelik şimdilik öngörülemeyen gelişmelere ve bunun küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkisine bağlı olacak.

Süregelen tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde çelik kullanan sektörlerdeki üretim 2022 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen %3,1’lik artışın ardından yıllık %4 yükseldi. EUROFER mevcut olumsuz faktörlerin bu yılın ilk iki çeyreğinde de devam ederek çelik kullanan sektörlerdeki üretimin 2023 yılında %0,6 oranında düşmesini bekliyor.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde AB’deki yurt içi teslimatlar zayıf talep nedeniyle %10,5 düşüş gösterdi.