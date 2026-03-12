 |  Giriş 
ABD Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 12 Mart 2026 14:13:46 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik 1 Eylül 2023 ve 31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Meksikalı ihracatçıların ABD’ye söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Böylece bakanlığın belirlediği ortalama damping marjları Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V. için %7,42, Forza Steel S.A. de C.V. için %31,23 ve diğer Meksikalı şirketler için %16,81 oranlarında yer alıyor.

Bununla birlikte ilgili ürünün satışını yapmadığı için 12 şirket için yapılan inceleme geri çekildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

