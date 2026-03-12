Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin net zararı 2025 yılında artarken, satış geliri hafif düşüş gösterdi

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net zararı, 2024 yılında kaydedilen 167,93 milyon TL net kâra kıyasla 661,52 milyon TL seviyesine çıkarken, satış geliri yıllık %0,8 düşüşle 2,13 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Çelik Halat’ın faaliyet zararı, bir önceki yıl kaydedilen 211,78 milyon TL seviyesine kıyasla 171,08 milyon TL seviyesine yükseldi.

Aynı yılda şirketin toplam çelik halat satışlarının değeri yıllık %12 artışla 1,15 milyar TL seviyesine çıkarken, galvanizli tel satışlarının değeri yıllık %4 düşüşle 219,39 milyon TL ve yaylık tel satışlarının değeri ise yıllık %10 azalışla 396,35 milyon TL seviyelerinde kaydedildi.

2025 yılında Çelik Halat’ın şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar yıllık %9,5 düşüş ve dış piyasalara yaptığı satışlar %9 artış kaydetti.