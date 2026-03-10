 |  Giriş 
Avrupa Komisyonu sanayinin enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik kısa vadeli önlemleri değerlendiriyor

Salı, 10 Mart 2026 11:24:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ın ulaştığı bir belgeye göre Avrupa Komisyonu, sanayinin enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik kısa vadeli önlemleri değerlendirmeye başladı.

Yapılan değerlendirmelerde enerji vergileri, şebeke ücretleri ve karbon maliyetleri gibi unsurlar ele alınırken, politika yapıcıların ise Avrupa sanayisinin rekabet gücünü artıracak olası çözümlerin arayışında olduğu belirtildi.

Yüksek enerji fiyatları sanayinin rekabet gücünü etkiliyor

Avrupa’daki üreticilerin, yüksek enerji fiyatları sebebiyle Çin ve ABD gibi büyük ekonomilerdeki üreticilerle rekabet edilmesinin zorlaştığı konusunda defalarca uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

ABD-İsrail-İran savaşına bağlı olarak son dönemde petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesiyle küresel enerji piyasaları üzerindeki baskının arttığı ve dolayısıyla bu konunun daha acil bir hal aldığı aktarıldı.

AB zirvesi öncesinde politika önerileri bekleniyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, 19 Mart’ta düzenlenecek Avrupa Konseyi zirvesi öncesinde olası politika seçeneklerini açıklama sözünü verdiği paylaşıldı.

AB liderlerinin yapacağı görüşmelerde sanayiye yönelik kısa vadeli önlemler ile birliğin uzun vadeli iklim hedefleri arasında denge kurulmasının beklendiği ifade edildi.

Şebeke ücretleri ve karbon maliyetleri inceleniyor

AB komiserleri için hazırlanan bilgilendirme notuna göre Brüksel, sanayinin ödediği elektrik faturalarının hangi kalemlerden oluştuğunu incelemeye başladı. Sanayinin elektrik maliyetlerinin yaklaşık %18’ini şebeke ücretlerinin, ulusal vergiler, harçlar ve karbon maliyetlerinin ise yaklaşık %11’ini oluşturduğuna dikkat çekildi. Yetkililer, bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin enerji yoğun sektörler üzerindeki maliyet baskısını kısa vadede hafifletebileceğini dile getirdi.

Komisyon ayrıca üye devletlerin, şirketlerin enerji maliyetlerini düşürebilecek mevcut mekanizmaları tam olarak kullanmadığını belirtti. Bunlar arasında Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında dolaylı karbon maliyetlerini telafi etmek için tasarlanmış devlet yardımı programları ve sanayi tüketicilerine fiyat istikrarı sağlayabilen fark sözleşmeleri gibi uzun vadeli elektrik tedarik anlaşmalarının yer aldığı vurgulandı.

Enerji talebini azaltma önlemleri de gündemde

Bununla birlikte enerji arzında ciddi kesintiler yaşanması durumunda talep azaltıcı önlemlerin de değerlendirilebileceği ifade edildi. Benzer politikalar 2022 yılında Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını ciddi ölçüde azaltmasının ardından uygulanmış ve hem sanayi hem de hane halkının enerji tüketimini düşürmesi teşvik edilmişti.


