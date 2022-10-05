Avrupa Komisyonu Salzgitter’in düşük karbonlu çelik programını desteklemeye yönelik finansmanı onayladı

Çarşamba, 05 Ekim 2022 10:29:59 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programının finansmanı için yaptığı başvuruyu onayladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Lower Saxony eyalet hükümeti ile Alman federal hükümeti SALCOS® programının finansman maliyetini paylaşmak için bir anlaşma imzalamıştı. Komisyonun onayıyla hükümetler SALCOS® programına sırasıyla 700 milyon € ve 300 milyon €’ya kadar katkıda bulunacak. Söz konusu yatırımlar Salzgitter tarafından onaylanan 723 milyon €’luk yatırımla birlikte, SALCOS® programının ilk aşamasının 2025 yılının sonuna kadar uygulanması için gereken finansmanı güvence altına alacak.