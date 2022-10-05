﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa Komisyonu Salzgitter’in düşük karbonlu çelik programını desteklemeye yönelik finansmanı onayladı

Çarşamba, 05 Ekim 2022 10:29:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programının finansmanı için yaptığı başvuruyu onayladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Lower Saxony eyalet hükümeti ile Alman federal hükümeti SALCOS® programının finansman maliyetini paylaşmak için bir anlaşma imzalamıştı. Komisyonun onayıyla hükümetler SALCOS® programına sırasıyla 700 milyon € ve 300 milyon €’ya kadar katkıda bulunacak. Söz konusu yatırımlar Salzgitter tarafından onaylanan 723 milyon €’luk yatırımla birlikte, SALCOS® programının ilk aşamasının 2025 yılının sonuna kadar uygulanması için gereken finansmanı güvence altına alacak.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Salzgitter 

Benzer Haber ve Analizler

Salzgitter düşük karbonlu çelik üretimi programı için ilk elektrik ark ocağını sipariş etti

25 Ağu | Çelik Haberler

Alman Salzgitter 2010 yılını 30 milyon € vergi sonrası kar ile tamamladı

07 Mar | Çelik Haberler

Salzgitter düşük karbonlu çelik üretimi programı için ilk elektrik ark ocağını sipariş etti

25 Ağu | Çelik Haberler

Alman Salzgitter 2010 yılını 30 milyon € vergi sonrası kar ile tamamladı

07 Mar | Çelik Haberler