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Salzgitter yeni 3 No’lu sıcak galvanizleme hattıyla piyasadaki konumunu güçlendirecek

Cuma, 11 Kasım 2022 11:01:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, yeni 3 No’lu sıcak galvanizleme hattını tamamladığını açıkladı.

Yeni hat yıllık 500.000 mt 0,7-2,5 mm kalınlığa ve 900-1,700 mmm genişliğe sahip galvanizli sac üretecek. Ayrıca yeni hattın devreye alınmasıyla 70 kişilik istihdam yaratılacak.

Yaklaşık 200 milyon €’luk yatırıma sahip yeni hat, şirketin otomobil ve beyaz eşya sektörlerindeki yerel ve uluslararası müşteriler için birinci kalite ürün üreticisi konumunu güçlendirecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket yeni 3 No’lu sıcak galvanizleme hattında ilk üretimini Eylül ayında gerçekleştirdi.

Tesis yakında araç gövdesi ve şasi üretiminde kullanılmak üzere yüksek dayanımlı ve ultra yüksek dayanımlı çelik üretecek.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Salzgitter 

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