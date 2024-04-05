﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Salzgitter SALCOS programı kapsamında hurda öğütücü inşa edecek

Cuma, 05 Nisan 2024 10:43:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, SALCOS - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretim programının 1. aşaması kapsamında yeni bir hurda öğütücünün inşasına başladığını açıkladı. Yeni öğütücü için şirket Düsseldorf merkezli makine ve tesis üreticisi Lindemann GmbH ve Belçikalı Lybover ile anlaştı.

Yüksek hurda kalitelerinin işlenmesine olanak sağlayacak olan öğütücünün halihazırda inşaatı devam eden SALCOS tesislerinin yanındaki entegre çelik tesisinde kurulması toplamda yaklaşık 30 milyon €’ya mal olacak. Öğütücünün 2026 yılının ortasında devreye alınması planlanıyor.

Salzgitter tesisindeki çelik üretiminin dönüşümü 2033 sonuna kadar tamamlanacak.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Salzgitter 

Benzer Haber ve Analizler

Türk üreticiler yerel hurda fiyatlarını artırmaya başladı

05 Nis | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye’de fiyatlar aşağı yönlü düzeltme gördü, Asya hala durgun

05 Nis | Hurda ve Hammadde

Vietnam’da Japonya çıkışlı H2 kalite hurda fiyatları yükseldi

05 Nis | Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları konteyner bazlı alımlarda hafifçe yükseldi

05 Nis | Hurda ve Hammadde

İtalya yerel hurda piyasası sessiz, fiyatlar yatay

05 Nis | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Kuzeydoğu bölgesinde Nisan ayı hurda fiyatları yatay

05 Nis | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Ohio Vadisi’nde Nisan ayı hurda fiyatları aynı kaldı

05 Nis | Hurda ve Hammadde

Türkiye 384$/mt CFR’dan ABD çıkışlı hurda bağlantısı gerçekleştirdi

04 Nis | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 14. Hafta, 2024

04 Nis | Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatları netleşmese de yatay seyir ihtimali güçlendi

04 Nis | Hurda ve Hammadde