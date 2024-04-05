Salzgitter SALCOS programı kapsamında hurda öğütücü inşa edecek

Cuma, 05 Nisan 2024 10:43:46 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, SALCOS - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretim programının 1. aşaması kapsamında yeni bir hurda öğütücünün inşasına başladığını açıkladı. Yeni öğütücü için şirket Düsseldorf merkezli makine ve tesis üreticisi Lindemann GmbH ve Belçikalı Lybover ile anlaştı.

Yüksek hurda kalitelerinin işlenmesine olanak sağlayacak olan öğütücünün halihazırda inşaatı devam eden SALCOS tesislerinin yanındaki entegre çelik tesisinde kurulması toplamda yaklaşık 30 milyon €’ya mal olacak. Öğütücünün 2026 yılının ortasında devreye alınması planlanıyor.

Salzgitter tesisindeki çelik üretiminin dönüşümü 2033 sonuna kadar tamamlanacak.