Avro bölgesinde sanayi üretimi 2026’nın Şubat ayında %0,4 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,4, AB’de %0,4 arttı. Sanayi üretimi Ocak ayında avro bölgesinde %0,8, AB’de ise %0,9 azalmıştı. 2026’nın Şubat ayında sanayi üretimi 2025 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %0,6, AB’de %0,1 azaldı.

,Ocak ayına kıyasla Şubat ayında dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %1,3, AB’de %0,8 azalırken, sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %1,0, AB’de %1,1 arttı. Aynı ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,6, AB’de %2,0 artış gösterdi. Ara malların üretimi avro bölgesinde %0,5, AB’de %0,3 arttı. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %2,1, AB’de %2 düştü.

Şubat ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %5,7 ile İrlanda, %3,3 ile Finlandiya ve %3,2 ile İsveç’te kaydedilirken, en büyük düşüşler %6 ile Malta, %4,6 ile Lüksemburg ve %2,1 ile Yunanistan’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %2,5, AB’de %3 yükseldi. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %1,9, AB’de %1,8 azaldı. Ara malların üretimi avro bölgesinde ve AB’de %1,5 geriledi. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %5,4, AB’de %3,8 azalırken, enerji üretimi avro bölgesinde %2, AB’de %1,7 arttı.

Şubat ayında en yüksek yıllık artışlar %7,7 ile İsveç, %7,4 ile Belçika ve %5,8 ile Danimarka’da kaydedilirken, en büyük düşüşler %17,0 ile Lüksemburg, %10,0 ile İrlanda ve %8 ile Bulgaristan’da görüldü.