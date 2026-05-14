Avro bölgesinde sanayi üretimi 2026'nın Mart ayında %0,2 yükseldi

Perşembe, 14 Mayıs 2026 12:12:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,2, AB’de %0,8 arttı. Sanayi üretimi Şubat ayında hem avro bölgesinde hem de AB’de %0,2 artmıştı. 2026’nın Mart ayında sanayi üretimi 2025 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %2,1, AB’de %1,0 azaldı.

Şubat ayına kıyasla Mart ayında ara malların üretimi avro bölgesinde %0,9, AB’de %1,4 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde %1,5, AB’de %1,0 azaldı. Aynı ayda sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %1,1, AB’de %1,2 artış gösterdi. Dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,5, AB’de %1,1 arttı. Dayanıksız tüketim mallarının üretimi ise avro bölgesinde %4,5, AB’de %2,8 düştü.

Mart ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %8,4 ile Danimarka, %5,8 ile Bulgaristan ve %5,4 ile Polonya’da kaydedilirken, en büyük düşüşler %3,0 ile Belçika, %2,6 ile Estonya ve %1,9 ile İsveç’te görüldü.

Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %2,9, AB’de %3,0 yükseldi. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %1,2, AB’de %1,6 artarken, ara malların üretimi avro bölgesinde %1,2, AB’de %0,4 geriledi. Söz konusu ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %3,1, AB’de %1,8 azalırken, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %12,6, AB’de %9,1 düştü.

Mart ayında en büyük yıllık düşüşler %19,4 ile İrlanda, %5,7 ile Lüksemburg ve %3,6 ile Malta’da kaydedilirken, en yüksek artışlar %16,8 ile Danimarka, %9,5 ile Letonya ve %8,4 ile Yunanistan’da görüldü.


