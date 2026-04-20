Polonyalı JSW 2026’nın ilk çeyreğinde kömür ve kok üretimini artırdı, fiyatlar performans üzerinde baskı yarattı

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam kömür üretimi yıllık %13,1 artışla 3,24 milyon mt seviyesine yükselirken, toplam kok üretimi %7,1 artışla 750.000 mt olarak kaydedildi. En güçlü artış koklaşabilir kömür segmentinde görülürken, üretim %20 artışla 2,78 milyon mt seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde toplam kömür satışları daha önce kaydedilen 3,01 milyon mt seviyesine kıyasla 2,94 milyon mt’a gerilerken, kok satışları yıllık %3,7 artışla 770.000 mt oldu. Koklaşabilir taş kömürü satışlarının 2,49 milyon mt seviyesinde kalarak yıllık bazda değişmediği ifade edildi. Şirketin iç piyasaya yönelik satışları ise yıllık %19,3 artışla 1,05 milyon mt seviyesine yükseldi.

JSW’nin performansının ağırlıklı olarak fiyat dalgalanmalarından etkilendiği belirtildi. Dış piyasalardaki alıcılara yapılan satışlarda koklaşabilir taş kömürünün ortalama fiyatı yıllık %3,2 düşüşle 722,39 PLN/mt oldu.

Piyasa koşullarının zorlu seyrini sürdürdüğü ifade edilirken, yılın başında AB’de çelik üretiminin %3,1 gerilemesinin JSW’nin ürünlerine yönelik talebi sınırladığı belirtildi. Aynı zamanda Avustralya’da görülen tayfundan kaynaklananlar başta olmak üzere arz kesintilerinin küresel emtia piyasalarını etkileyerek koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını artırdığı ancak kok fiyatlarının kömür fiyatlarına kıyasla daha zayıf seyretmesi nedeniyle bunun kârlılığa tam olarak yansımadığı ifade edildi.

İlk çeyrekte yıllık üretim hedeflerinin kömür segmentinde yaklaşık %24’üne, kok segmentinde ise %22’sine ulaşıldığı ve bunun beklentilerle uyumlu olduğu belirtildi.