 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Polonyalı...

Polonyalı JSW 2026’nın ilk çeyreğinde kömür ve kok üretimini artırdı, fiyatlar performans üzerinde baskı yarattı

Pazartesi, 20 Nisan 2026 12:04:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam kömür üretimi yıllık %13,1 artışla 3,24 milyon mt seviyesine yükselirken, toplam kok üretimi %7,1 artışla 750.000 mt olarak kaydedildi. En güçlü artış koklaşabilir kömür segmentinde görülürken, üretim %20 artışla 2,78 milyon mt seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde toplam kömür satışları daha önce kaydedilen 3,01 milyon mt seviyesine kıyasla 2,94 milyon mt’a gerilerken, kok satışları yıllık %3,7 artışla 770.000 mt oldu. Koklaşabilir taş kömürü satışlarının 2,49 milyon mt seviyesinde kalarak yıllık bazda değişmediği ifade edildi. Şirketin iç piyasaya yönelik satışları ise yıllık %19,3 artışla 1,05 milyon mt seviyesine yükseldi.

JSW’nin performansının ağırlıklı olarak fiyat dalgalanmalarından etkilendiği belirtildi. Dış piyasalardaki alıcılara yapılan satışlarda koklaşabilir taş kömürünün ortalama fiyatı yıllık %3,2 düşüşle 722,39 PLN/mt oldu.

Piyasa koşullarının zorlu seyrini sürdürdüğü ifade edilirken, yılın başında AB’de çelik üretiminin %3,1 gerilemesinin JSW’nin ürünlerine yönelik talebi sınırladığı belirtildi. Aynı zamanda Avustralya’da görülen tayfundan kaynaklananlar başta olmak üzere arz kesintilerinin küresel emtia piyasalarını etkileyerek koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını artırdığı ancak kok fiyatlarının kömür fiyatlarına kıyasla daha zayıf seyretmesi nedeniyle bunun kârlılığa tam olarak yansımadığı ifade edildi.

İlk çeyrekte yıllık üretim hedeflerinin kömür segmentinde yaklaşık %24’üne, kok segmentinde ise %22’sine ulaşıldığı ve bunun beklentilerle uyumlu olduğu belirtildi.


Benzer Haber ve Analizler

Polonyalı JSW 2025’in Kasım ayında kömür üretim planlarını gerçekleştirdi

12 Ara | Çelik Haberler

Polonyalı JSW’nin kömür ve kok satışları 2025’in Ekim ayında planlarını aştı

14 Kas | Çelik Haberler

Polonyalı JSW Budryk madeninde yeni uzun ayak devreye aldı

17 Eki | Çelik Haberler

JSW Pniówek madenindeki yeni uzun ayakla koklaşabilir taş kömürü kaynaklarını genişletmeye devam ediyor

11 Eyl | Çelik Haberler

Polonyalı JSW Budryk madenindeki yeni uzun ayakla koklaşabilir taş kömürü kaynaklarını genişletiyor

04 Eyl | Çelik Haberler

JSW Borynia kömür madeni ruhsatını 2042’ye kadar uzatarak faaliyetlerini güvence altına aldı

25 Ağu | Çelik Haberler

Polonya merkezli JSW’nin kömür ve kok üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde arttı

11 Tem | Çelik Haberler

Polonya merkezli JSW yeni uzunayaklarla koklaşabilir taş kömürü üretimini artıracak

09 Tem | Çelik Haberler

Polonyalı JSW Mayıs’ta koklaşabilir taş kömürü üretim ve satış planlarını aştı

13 Haz | Çelik Haberler

JSW’nin kömür üretimi ve satışları birinci çeyrekte düştü

10 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis