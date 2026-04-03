Polonyalı JSW 2026’ye ilişkin kömür üretim beklentisini düşürdü

Cuma, 03 Nisan 2026 12:12:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), 2026 yılına ilişkin üretim beklentisini revize ederek operasyonel gecikmeler nedeniyle kömür üretim tahminini aşağı yönlü güncellediğini açıkladı.

Şirket, 2026 yılı toplam kömür üretiminin yaklaşık 13,3 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor.

Pniówek madenindeki duruş üretimi etkiledi

Aşağı yönlü revizyonun, şirketin önemli varlıklarından biri olan Pniówek kömür madenindeki üretim tahmininin düşürülmesinden kaynaklandığı belirtildi. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında madende sondaj çalışmaları sırasında meydana gelen metan ve kaya patlaması yaşanmıştı. Olayın ardından yetkili kurumlar, gerekli teknik analizler tamamlanana ve yeni güvenlik önlemleri onaylanana kadar sondaj faaliyetlerini durdurdu. Bu gelişmeler sonucunda N-9 uzun ayak üretim hattının devreye alınması Mayıs ayından Kasım’a ertelendi. Söz konusu gecikmenin yıl genelindeki üretim seviyesi üzerinde büyük etkisi olması bekleniyor.


