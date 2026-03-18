Avro bölgesinde sanayi üretimi 2026’nın Ocak ayında %1,5 düşüş kaydetti

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,5 ve AB’de %1,6 azaldı. Sanayi üretimi Aralık ayında avro bölgesinde %0,6, AB’de ise %0,1 gerilemişti. 2026’nın Ocak ayında sanayi üretimi 2025 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,2, AB’de %0,6 azaldı.

Aralık ayına kıyasla Ocak ayında dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde ve AB’de %1,9 azaldı, sermaye mallarının üretimi ise her iki bölgede de %2,3 geriledi. Aynı ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde ve AB’de %6 azaldı. Ara malların üretimi avro bölgesinde %1,9, AB’de %2 düşüş kaydederken, enerji üretimi ise avro bölgesinde %4,7, AB’de %4,2 artış kaydetti.

Ocak ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %4,2 ile Portekiz, %3,3 ile Letonya ve %2,7 ile Litvanya’da kaydedilirken, en büyük düşüşler %9,8 ile İrlanda, %4,3 ile Lüksemburg ve %4,1 ile İsveç’te görüldü.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %1,1, AB’de %1,7 artış gösterdi. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi her iki bölgede de %3,5 düştü. Ara malların üretimi avro bölgesinde %2,1, AB’de %2,2 geriledi. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %6,4, AB’de %4,5 azalırken, enerji üretimi avro bölgesinde %5,8, AB’de %5,2 arttı.

Ocak ayında en yüksek yıllık artışlar %13,3 ile Letonya, %11,5 ile Danimarka ve %5,9 ile Estonya’da kaydedilirken, en büyük düşüşler %14,9 ile Lüksemburg, %13,1 ile İrlanda ve %8,6 ile Bulgaristan’da görüldü.