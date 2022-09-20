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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Temmuz ayında aylık %0,3 arttı

Salı, 20 Eylül 2022 11:22:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Temmuz ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,2 ve yıllık %1,3 artış gösterdi. Haziran ayında üretim aylık %1,3 düşmüştü.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,3 ve yıllık %1,5 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %1,2 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Temmuz ayında aylık %0,2 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %1,2 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %0,9 düştü ve yıllık %1,3 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,3 ve yıllık %1,4 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,6 düşüş ve yıllık %1,7 artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Temmuz ayında inşaat üretimi Slovenya’da %28,5, Romanya’da %8,3 ve Avusturya’da %7,6 artarken, İsveç’te %8,7, İspanya’da %5,2 ve Çek Cumhuriyeti’nde %2,7 düşüş kaydetti.

Haziran ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Temmuz ayında İspanya’da %6,7, Macaristan’da %5,7 ve Slovakya’da %3,1 artarken, Avusturya ve Slovenya’da %4,2, Çek Cumhuriyeti’nde %2,9 ve İsveç’te %1,3 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat Üretim 

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