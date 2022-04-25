Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Şubat’ta aylık %1,9 arttı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 16:14:34 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Şubat ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,1 ve yıllık %8,6 artış gösterdi. Ocak ayında üretim aylık %3,7 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1,9 ve yıllık %9,4 artış kaydetti. Üretim bir önceki ay aylık %3,9 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Şubat ayında aylık %1,3 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %7,6 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %1,1 ve yıllık %13,7 arttı. Aynı ayda, avro bölgesinde bina inşaatları aylık %2 ve yıllık %8,6 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1,4 ve yıllık %15,1 artış gösterdi.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Şubat ayında inşaat üretimi Macaristan’da %42,3, Slovenya’da %32,3 ve Polonya’da %21,2 artarken, İsveç’te %11,4 ve İspanya’da %0,8 düşüş kaydetti.

Ocak ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Şubat ayında Macaristan’da %13,3, Slovenya’da %8,4 ve Avusturya’da %5,3 artarken, İsveç’te %7, Polonya’da %6 ve Almanya’da %0,7 düşüş gösterdi.