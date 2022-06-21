Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Nisan’da aylık %1,1 düştü

Salı, 21 Haziran 2022 16:24:05 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Nisan ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,2 düşüş ve yıllık %3 artış gösterdi. Mart ayında üretim aylık %0,1 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1,1 düştü ve yıllık %3 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %0,1 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Nisan ayında aylık %0,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %4,1 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %6,1 ve yıllık %0,7 düştü. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,1 ve yıllık %3,9 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %5,5 ve yıllık %1 düşüş kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Nisan ayında inşaat üretimi İtalya’da %16,9, Polonya’da %11,6 ve Slovenya’da %7,7 artarken, Romanya’da %8,1, İspanya’da %3,8 ve Slovakya’da %2,5 düşüş kaydetti.

Mart ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Nisan ayında Fransa’da %1,2, Finlandiya’da %0,9 ve İspanya’da %0,2 artarken, Slovenya’da %7,4, Macaristan’da %5,9 ve Polonya’da %5,1 düşüş gösterdi.