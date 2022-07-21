Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Mayıs’ta aylık %0,4 arttı

Perşembe, 21 Temmuz 2022 14:11:55 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Mayıs ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,8 ve yıllık %3,8 artış gösterdi. Nisan ayında üretim aylık %1,1 düşmüştü.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,4 ve yıllık %2,9 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %1 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Mayıs ayında aylık %0,4 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %3,9 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %2,8 ve yıllık %3,3 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,3 düşüş ve yıllık %3,1 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %2,3 ve yıllık %2,5 artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Mayıs ayında inşaat üretimi Slovenya’da %30,2, Polonya’da %10,7 ve Macaristan’da %9,9 artarken, İspanya’da %8,2 ve Almanya’da %2 düşüş kaydetti.

Nisan ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Mayıs ayında İsveç’te %6,2, Macaristan’da %5,9 ve Slovenya’da %5,8 artarken, İspanya’da %1,5 ve Finlandiya’da %0,6 düşüş gösterdi.