Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Kasım ayında aylık %0,8 azaldı

Pazartesi, 23 Ocak 2023 11:35:12 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,4 düşüş ve yıllık %1,8 artış gösterdi. Ekim ayında üretim aylık %1 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,8 düştü ve yıllık %1,3 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %1 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Kasım ayında aylık %0,6 düşüş ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %1,6 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %1 ve yıllık %2,8 yükseldi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,9 düşüş ve yıllık %1,2 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,4 ve yıllık %1,7 artış kaydetti.

2021 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında geçtiğimiz yılın Kasım ayında inşaat üretimi Slovenya’da %44, Romanya’da %20,4 ve Belçika’da %12,9 artarken, İspanya’da %6,9, Slovakya’da %5,8, Almanya’da %1,2 azaldı.

Ekim ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Kasım ayında Macaristan’da %6,8, Polonya’da %2,5 ve Belçika’da %1,6 artarken, Slovenya’da %3,4, Almanya’da %2,2, ve Slovakya’da %2 düşüş gösterdi.