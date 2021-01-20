Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Kasım ayında %1,4 arttı

Çarşamba, 20 Ocak 2021 15:05:29 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Ekim ayına göre %1,2 artış ve önceki yılın Kasım ayına göre %1,1 düşüş gösterdi. Ekim ayında üretim aylık bazda %0,7 artmıştı.

Kasım ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %1,4 artış ve yıllık bazda %1,3 düşüş kaydetti. Ekim ayında üretim aylık bazda sabit kalmıştı.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Kasım ayında bir önceki aya göre %0,7 artış ve geçen yılın aynı ayına göre %1,2 düşüş gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %3 arttı ve yıllık %0,2 düştü. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Kasım ayında Ekim ayına göre %1 artış ve önceki yılın Kasım ayına göre %1,6 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %3,1 ve yıllık bazda %0,4 artış gösterdi.

2019 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yılın Kasım ayında inşaat üretimi Slovenya’da %18,4, Romanya’da %9,3, ve Macaristan’da %5,1 artarken, İspanya’da %13,1, Belçika’da %9,3 ve Slovakya’da %8,8 düşüş kaydetti.

Ekim ayı ile karşılaştırıldığında ise, Kasım ayında inşaat üretimi Slovenya’da %12,2, Macaristan’da %12 ve Slovakya’da %7 artarken, Romanya’da %4,9, İspanya’da %1,4 ve Belçika’da %0,9 düşüş gösterdi.