Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Haziran’da aylık %1,3 düştü

Perşembe, 18 Ağustos 2022 14:08:02 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Haziran ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,2 düşüş ve yıllık %0,6 artış gösterdi. Mayıs ayında üretim aylık %0,1 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1,3 düştü ve yıllık %0,1 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %0,3 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Haziran ayında aylık %1,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %0,8 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %1,4 düştü ve yıllık %0,1 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %1,2 düşüş ve yıllık %0,1 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1,3 ve yıllık %0,2 düşüş kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Haziran ayında inşaat üretimi Slovenya’da %27,2, Polonya ve Romanya’da %5,9 ve Hollanda’da %4,7 artarken, İspanya’da %10,4, Macaristan’da %8,1 ve Avusturya’da %6,8 düşüş kaydetti.

Mayıs ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Haziran ayında Slovenya’da %1,7, Hollanda’da %1 ve Finlandiya’da %0,2 artarken, Macaristan’da %5,2, Slovakya’da %5 ve Avusturya’da %4,8 düşüş gösterdi.