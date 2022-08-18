﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Haziran’da aylık %1,3 düştü

Perşembe, 18 Ağustos 2022 14:08:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Haziran ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,2 düşüş ve yıllık %0,6 artış gösterdi. Mayıs ayında üretim aylık %0,1 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1,3 düştü ve yıllık %0,1 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %0,3 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Haziran ayında aylık %1,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %0,8 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %1,4 düştü ve yıllık %0,1 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %1,2 düşüş ve yıllık %0,1 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1,3 ve yıllık %0,2 düşüş kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Haziran ayında inşaat üretimi Slovenya’da %27,2, Polonya ve Romanya’da %5,9 ve Hollanda’da %4,7 artarken, İspanya’da %10,4, Macaristan’da %8,1 ve Avusturya’da %6,8 düşüş kaydetti.

Mayıs ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Haziran ayında Slovenya’da %1,7, Hollanda’da %1 ve Finlandiya’da %0,2 artarken, Macaristan’da %5,2, Slovakya’da %5 ve Avusturya’da %4,8 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Mayıs’ta aylık %0,4 arttı

21 Tem | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Nisan’da aylık %1,1 düştü

21 Haz | Çelik Haberler

EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2022’de %2,3, 2023’te ise %1,5 artmasını bekliyor

09 May | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Şubat’ta aylık %1,9 arttı

25 Nis | Çelik Haberler

EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2022’de %3 artmasını bekliyor

09 Şub | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ekim ayında %1,6 arttı

20 Ara | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Eylül ayında %0,9 arttı

17 Kas | Çelik Haberler

EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2021’de %6,4 artmasını bekliyor

04 Kas | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ağustos ayında %1,3 düştü

19 Eki | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Haziran ayında %1,7 düştü

18 Ağu | Çelik Haberler