Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Haziran ayında %1,7 düştü

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 15:07:28 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Mayıs ayına göre %1,2 düşüş ve önceki yılın Haziran ayına göre %3,5 artış gösterdi. Mayıs ayında üretim aylık bazda %0,2 düşmüştü.

Haziran ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %1,7 düşüş ve yıllık bazda %2,8 artış kaydetti. Mayıs ayında üretim aylık bazda %0,4 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Haziran ayında bir önceki aya göre %1,4 düşüş ve geçen yılın aynı ayına göre %3,8 artış gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %0,4 ve yıllık %2,6 arttı. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Haziran ayında Mayıs ayına göre %1,9 düşüş ve önceki yılın Haziran ayına göre %3,1 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %2,2 artış gösterdi.

2020 yılı Haziran ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Haziran ayında inşaat üretimi Macaristan’da %27,7, Romanya’da %10,2 ve Avusturya’da %10 artarken, İspanya’da %10,6, Almanya’da %1,6 ve Belçika’da %0,6 düşüş kaydetti.

Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında ise, Haziran ayında inşaat üretimi Slovenya’da %4,8, Macaristan’da %3,6 ve Romanya’da %2 artarken, Slovakya’da %6,5, İspanya’da %3,6 ve Avusturya’da %3,3 düşüş gösterdi.