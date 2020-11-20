Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Eylül ayında %2,9 düştü

Cuma, 20 Kasım 2020 16:50:57 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Ağustos ayına göre %2,5 ve önceki yılın Eylül ayına göre %2,7 düşüş gösterdi. Ağustos ayında üretim aylık bazda %3,5 artış göstermişti.

Eylül ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %2,9 ve yıllık bazda %2,5 düşüş kaydetti. Ağustos ayında üretim aylık %3,9 artmıştı.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Eylül ayında bir önceki aya göre %2,7 ve geçen yılın aynı ayına göre %2,9 düşüş gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %0,8 ve yıllık %1,4 düştü. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 ve önceki yılın Eylül ayına göre %3 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %0,4 düşüş ve yıllık bazda %0,2 artış gösterdi.

Önceki yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Eylül ayında inşaat üretimi Romanya’da %17,3, Slovenya’da %7,9 ve İtalya’da %5,1 artarken, Slovakya’da %22,8, Macaristan’da %14,7 ve Polonya’da %11,8 düşüş kaydetti.

Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında ise, Eylül ayında inşaat üretimi Slovenya’da %2,6, Romanya’da %1,7, Bulgaristan ve Almanya’da %1,5 artarken, Fransa’da %8,4, İtalya’da %8,1 ve Slovakya’da %3 düşüş gösterdi.