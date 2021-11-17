Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Eylül ayında %0,9 arttı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 14:07:16 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Ağustos ayına göre %1,2 ve önceki yılın Eylül ayına göre %1,8 artış gösterdi. Ağustos ayında üretim aylık bazda %1,8 düşmüştü.

Eylül ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %0,9 ve yıllık bazda %1,5 artış kaydetti. Ağustos ayında üretim aylık bazda %1,4 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Eylül ayında bir önceki aya göre %1,2 ve geçen yılın aynı ayına göre %2,3 artış gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %2 ve yıllık %2,3 arttı. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Eylül ayında aylık %0,9 ve yıllık %1,5 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %2,6 ve yıllık bazda %1,8 artış gösterdi.

2020 yılı Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Eylül ayında inşaat üretimi Macaristan’da %14,3, Finlandiya’da %6 ve Polonya’da %4,3 artarken, Romanya’da %14,2, İspanya’da %7,2 ve Slovakya’da %1,6 düşüş kaydetti.

Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında ise, Eylül ayında inşaat üretimi Slovenya’da %8,5, İsveç’te %6 ve Macaristan’da %4,1 artarken, Romanya’da %4,9, Slovakya’da %3,8 ve Polonya’da %1,9 düşüş gösterdi.