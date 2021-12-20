Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ekim ayında %1,6 arttı

Pazartesi, 20 Aralık 2021 12:30:27 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Eylül ayına göre %1,4 ve önceki yılın Ekim ayına göre %4,2 artış gösterdi. Eylül ayında üretim aylık bazda %1,1 artmıştı.

Ekim ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %1,6 ve yıllık bazda %4,4 artış kaydetti. Eylül ayında üretim aylık bazda %1 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ekim ayında bir önceki aya göre %1,4 ve geçen yılın aynı ayına göre %4,6 artış gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %0,6 ve yıllık %3,3 arttı. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Ekim ayında aylık %1,8 ve yıllık %4,4 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %0,5 ve yıllık bazda %3,5 artış gösterdi.

2020 yılı Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Ekim ayında inşaat üretimi Macaristan’da %14,5, Finlandiya’da %7,4 ve Fransa’da %6,6 artarken, Romanya’da %15,7, Slovenya’da %10,7 ve İspanya’da %1,9 düşüş kaydetti.

Eylül ayı ile karşılaştırıldığında ise, Ekim ayında inşaat üretimi Fransa’da %4,9, Polonya’da %2,6 ve Almanya’da %1,2 artarken, Slovenya’da %9,2, Avusturya’da %1,4 ve Portekiz’de %1,2 düşüş gösterdi.