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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Aralık ayında aylık %2,5 düştü

Pazartesi, 27 Şubat 2023 11:09:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %2 ve yıllık %0,4 düşüş gösterdi. Kasım ayında üretim aylık %0,1 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %2,5 ve yıllık %1,3 düştü. Üretim bir önceki ay aylık %0,1 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Aralık ayında aylık %2 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %0,9 düşüş gösterirken, kamu inşaatları aylık %2,4 düştü ve yıllık %0,6 yükseliş gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %2,3 ve yıllık %1,3 düşerken, kamu inşaatları da aylık %4 ve yıllık %1,5 düşüş kaydetti.

2021 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında geçtiğimiz yılın Aralık ayında inşaat üretimi Slovenya’da %74,5, Romanya’da %18,4 ve Hollanda’da %4,9 artarken, Almanya’da %8,2, İspanya’da %6,3 ve Avusturya’da %6 azaldı.

Kasım ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Aralık ayında Slovenya’da %10,6, Slovakya’da %9,5 ve İsveç’te %4,3 artarken, Almanya’da %8, Avusturya’da %7,6 ve Polonya’da %3,8 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat Üretim 

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