Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ocak ayında %1,4 artış gösterdi

Perşembe, 04 Mart 2021 10:48:48 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Ocak ayında sanayi üretici fiyatları Aralık ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %1,4 artış gösterdi. 2020 yılının Ocak ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde sabit kaldı ve AB bölgesinde %0,2 artış gösterdi.

Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, 2020 yılının Ocak ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %3,5 ve AB bölgesinde %3,6 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,4 artarken, dayanıklı mal fiyatları iki bölgede de %0,4 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları aylık bazda avro hem de AB bölgesinde %0,1 arttı ve ara mal fiyatları iki bölgede de %1,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, sanayi üretici fiyatları tüm üye ülkelerde artış gösterdi. Aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %10 ile İrlanda, %3,4 ile İspanya ve %3,3 ile Danimarka’da görüldü.

2020 yılı Ocak ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Ocak ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,6 ve AB bölgesinde %1,4 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %0,9 ve AB bölgesinde %1,1 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %1,2 ve AB bölgesinde %1,4 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları yıllık bazda iki bölgede de %0,5 düşüş gösterirken, sermaye mallarının fiyatları da yıllık bazda avro bölgesinde %0,8 ve AB bölgesinde %1 artış kaydetti.

Ocak ayında, yıllık bazda en büyük düşüşler %4,8 ile Litvanya, %4,6 ile Kıbrıs ve %3,8 ile Yunanistan’da görüldü. Söz konusu ayda yıllık bazda artış %19,6 ile İrlanda, %5,1 ile Estonya ve %2,9 ile Danimarka’da kaydedildi.