Toyota Material Handling, SSAB’den yeşil çelik temin edecek

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, SSAB Zero™ markası altındaki yeşil çeliğinden tedarik etmek üzere forklift imalatçısı Toyota Material Handling Europe ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Toyota Material Handling, SSAB’nin çeliğini istif makinelerinin çatal ve şasilerinin üretiminde kullanacak. Ayrıca demir cevheri kullanılarak üretilen çeliğe kıyasla karbon salımı %77 daha düşük olan SSAB Zero™, Toyota Material Handling’in 2041 yılına kadar emisyonlarını sıfırlama hedefine de katkı sağlayacak.

SSAB Zero™, geri dönüştürülmüş çelik, temiz enerji ve biyogaz kullanılarak üretiliyor.