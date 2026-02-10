Almanya mühendislik sektöründe siparişler 2025’te değişmedi

Alman Mühendislik Federasyonu (VDMA) tarafından yayımlanan verilere göre yerel makine mühendisliği sektöründe siparişler 2025 yılına kıyasla aynı seviyede yer aldı. Söz konusu yılda Avro bölgesinden verilen siparişler yıllık %7 artış gösterirken, yurt içinden verilen siparişler yıllık %1 ve Avro bölgesi dışından gelen siparişler ise yıllık %2 düşüş kaydetti.

Aralık ayındaki düşüş yabancı alıcıların talebindeki azalıştan kaynaklandı

Aralık ayında siparişler çoğunlukla yabancı alıcılar tarafından verilen siparişlerdeki düşüş sebebiyle yıllık %5 azaldı. Avro bölgesi dışından gelen siparişler, 2024 yılının Aralık ayında görülen yüksek tonajlı siparişlerden kaynaklı baz etkisi sebebiyle %11 geriledi. Avro bölgesinden verilen siparişler ise yıllık %3 düştü ve yabancı alıcılar tarafından verilen toplam siparişler yıllık %9 azaldı. Buna karşın yurt içinden verilen siparişler 2024’ün Aralık ayına kıyasla %7 artış gösterdi.

Dördüncü çeyrekteki toparlanma 2026 için sınırlı büyüme sinyali veriyor

Siparişlerde yaşanan düşüşe rağmen 2025’in dördüncü çeyreğinde siparişlerin istikrar kazandığı görüldü. Ekim-Aralık döneminde toplam siparişler, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla reel bazda %3 arttı. Bu dönemde yurt içinden verilen siparişler yatay seyrederken, yabancı alıcılardan verilen siparişler yıllık %4 yükseldi. Avro bölgesinden gelen siparişler yıllık %2 düşerken, Avro bölgesi dışından gelen siparişler ise yıllık %6 arttı.

VDMA Baş Ekonomisti Dr. Johannes Gernandt, sektörün dip seviyeye yaklaştığını belirtti. Siparişlerin son çeyrekte istikrar kazanması ve iyileşme göstermesiyle birlikte 2026 yılında reel üretimde yaklaşık %1 artış beklendiğini aktardı. Ancak daha güçlü ve kalıcı büyüme için yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.