Almanya mühendislik sektöründe siparişler 2025’te değişmedi

Salı, 10 Şubat 2026 15:01:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman Mühendislik Federasyonu (VDMA) tarafından yayımlanan verilere göre yerel makine mühendisliği sektöründe siparişler 2025 yılına kıyasla aynı seviyede yer aldı. Söz konusu yılda Avro bölgesinden verilen siparişler yıllık %7 artış gösterirken, yurt içinden verilen siparişler yıllık %1 ve Avro bölgesi dışından gelen siparişler ise yıllık %2 düşüş kaydetti.

Aralık ayındaki düşüş yabancı alıcıların talebindeki azalıştan kaynaklandı

Aralık ayında siparişler çoğunlukla yabancı alıcılar tarafından verilen siparişlerdeki düşüş sebebiyle yıllık %5 azaldı. Avro bölgesi dışından gelen siparişler, 2024 yılının Aralık ayında görülen yüksek tonajlı siparişlerden kaynaklı baz etkisi sebebiyle %11 geriledi. Avro bölgesinden verilen siparişler ise yıllık %3 düştü ve yabancı alıcılar tarafından verilen toplam siparişler yıllık %9 azaldı. Buna karşın yurt içinden verilen siparişler 2024’ün Aralık ayına kıyasla %7 artış gösterdi.

Dördüncü çeyrekteki toparlanma 2026 için sınırlı büyüme sinyali veriyor

Siparişlerde yaşanan düşüşe rağmen 2025’in dördüncü çeyreğinde siparişlerin istikrar kazandığı görüldü. Ekim-Aralık döneminde toplam siparişler, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla reel bazda %3 arttı. Bu dönemde yurt içinden verilen siparişler yatay seyrederken, yabancı alıcılardan verilen siparişler yıllık %4 yükseldi. Avro bölgesinden gelen siparişler yıllık %2 düşerken, Avro bölgesi dışından gelen siparişler ise yıllık %6 arttı.

VDMA Baş Ekonomisti Dr. Johannes Gernandt, sektörün dip seviyeye yaklaştığını belirtti. Siparişlerin son çeyrekte istikrar kazanması ve iyileşme göstermesiyle birlikte 2026 yılında reel üretimde yaklaşık %1 artış beklendiğini aktardı. Ancak daha güçlü ve kalıcı büyüme için yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.


