Almanya mühendislik sektöründe siparişler küresel ticaretteki kriz sebebiyle sertçe düştü

Alman Mühendislik Federasyonu (VDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre yerel makine mühendisliği sektöründe yeni siparişler, küresel ticarette devam eden kriz ve endüstriyel talebin zayıf seyri sebebiyle bu yılın Eylül ayında yıllık %19 düşüş gösterdi.

Söz konusu düşüş, yılın ilk dokuz ayındaki siparişlerde de hafif gerilemeye yol açtı.

Baz etkisi yapısal zayıflığı gizliyor

VDMA Baş Ekonomisti Dr. Johannes Gernandt, 2024 yılının Eylül ayında alınan büyük ölçekli tesis siparişlerinin yarattığı baz etkisinin yıllık bazdaki düşüşte kısmen rol oynadığını ifade etti. Gernandt, “Yine de makine ve ekipman imalatı sektöründeki talep ile kapasite kullanımında devam eden düşüş göz ardı edilmemeli,” uyarısında bulundu.

Gernandt, sürdürülebilir toparlanmanın, ABD’nin ithalat vergileri de dahil olmak üzere küresel ticaret anlaşmazlıklarının çözülmesine, aynı zamanda maliyet yükünü azaltmak ve yatırımı teşvik etmek için Almanya ile Avrupa’da yapılacak yapısal reformlara bağlı olduğunu vurguladı.

Dolayısıyla federasyon, 2025 yılı için reel üretimde %5 düşüş olacağı yönündeki tahmininin değişmediğini bildirdi.

Dış piyasalardan gelen talep sertçe düştü, avro bölgesi daha güçlü

Bu yılın Eylül ayına ilişkin verilere göre yerel siparişler yıllık %5 ve ihracat siparişleri yıllık %24 düşüş gösterdi. Avro bölgesinden gelen siparişler yıllık %13 ve avro bölgesi dışından gelen siparişler ise yıllık %27 azaldı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam siparişler yıllık %6 gerilerken, yerel siparişler yıllık %3 ve ihracat siparişleri yıllık %7 düştü. Ayrıca avro bölgesi ve avro bölgesi dışından gelen siparişler sırasıyla yıllık %2 ve yıllık %9 azaldı.

Ocak-Eylül döneminde ise toplam siparişler yıllık %1 düşerken, avro bölgesinden gelen siparişler yıllık %10 arttı ve avro bölgesi dışından gelen siparişler ise %5 düşüş kaydetti.