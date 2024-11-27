EUROFER: İmalatın zarar görmemesi için yeşil geçişin hızlanması gerekiyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), AB ve üye devletler yeşil geçişi sağlamak için derhal harekete geçmediği sürece Avrupa çelik sektörünün geri dönüşü olmayan bir düşüşle karşı karşıya kalacağını belirtti. Çelik sektöründen gelen birçok uyarıya rağmen AB hükümetleri, bölge genelinde imalatın korunması veya yeşil yatırımlar yapılması için henüz gerekli önlemleri almadı. EUROFER, AB Temiz Sanayi Anlaşması kapsamında Avrupa Çelik Eylem Planının hemen uygulanması gerektiği, aksi takdirde Avrupa genelinde imalatın zincirlerinin tamamen ortadan kalkacağı konusunda uyarıda bulundu.

Avrupalı ​​çelik üreticilerinin son dönemdeki büyük üretim kesintileri ve kapanış açıklamaları, zamanın tükendiğini gösteriyor. EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Vakit geldi de geçiyor. AB ve üye devletler harekete geçene kadar daha kaç tesisin kapanması, istihdam kaybı yaşanması ve karbondan arındırma projelerinin durması gerekiyor? Avrupa’da sanayisizleşme hızlanıyor; çelik, otomotiv ve yenilenebilir enerji sektörleri uçurumun eşiğinde. Yeni Avrupa Komisyonu ve AB hükümetlerinden bu gidişata bir dur diyerek ticaret, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, enerji ve hurda konularında hızlı önlemler almasını ve çelik sektörünün rekabet gücünü koruyacak yapısal bir çözüm üretmesini talep ediyoruz,” dedi.

EUROFER, AB ticaret savunma araçlarının kararlı bir şekilde uygulanması ve AB çelik piyasasının küresel çelik kapasite fazlasının etkilerinden kurtarılması için daha güçlü vergi rejimleri; herhangi bir hileye mahal vermeyen ve AB çelik ihracatını koruyan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması; uygun fiyatlı yenilenebilir ve düşük karbonlu elektrik temini; döngüsel ekonomi, karbondan arındırma ve enerji güvencesi için de hurdanın Avrupa’da tutulması gibi kritik önlemler alınmasını talep ediyor.