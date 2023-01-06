Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Kasım ayında aylık %0,9 düştü

Cuma, 06 Ocak 2023 11:35:41 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla hem avro bölgesinde hem de Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %0,9 azaldı. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları 2021 yılının Kasım ayına kıyasla avro bölgesinde %27,1 ve AB bölgesinde %27,4 yükseldi.

Ekim ile karşılaştırıldığında, Kasım ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,2 ve AB bölgesinde %1,9 azaldı. Sermaye mallarının fiyatları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,3 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları her iki bölgede de %0,2 yükseldi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,6 artarken, ara malların fiyatları her iki bölgede de %0,4 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %3,3 ile İtalya, %2,7 ile İsveç ve %2,4 ile İrlanda’da görülürken, %12,6 ile Bulgaristan, %11,6 ile Slovakya ve %6 ile Yunanistan’da düşüş kaydedildi.

2021 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yılın Kasım ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %55,7 ve AB bölgesinde %56 artış gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde yıllık %15,3 ve AB bölgesinde yıllık %15,5 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %9,4 ve AB bölgesinde %9,7 arttı. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %16 ve AB bölgesinde %17,1 yükselirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %7,6 ve AB bölgesinde %7,7 artış kaydetti.

Kasım ayında yıllık bazda en büyük artışlar %63,5 ile Macaristan, %51,2 ile Letonya ve %44,8 ile Romanya’da kaydedildi.