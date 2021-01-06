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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Kasım ayında %0,4 artış gösterdi

Çarşamba, 06 Ocak 2021 14:42:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında sanayi üretici fiyatları Ekim ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %0,4 artış gösterdi. 2020 yılının Kasım ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %1,9 ve AB bölgesinde %1,8 düşüş gösterdi.

Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, 2020 yılının Kasım ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,3 ve AB bölgesinde %1,4 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları avro bölgesinde sabit kalıp ve AB bölgesinde %0,1 düşerken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %0,1 ve AB bölgesinde %0,2 artış gösterdi. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları aylık bazda hem avro hem de AB bölgesinde sabit kaldı ve ara mal fiyatları avro bölgesinde %0,3 ve AB bölgesinde %0,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %1,7 ile Danimarka ve Fransa, %1,2 ile Estonya ve %1,1 ile Romanya’da görülürken, en yüksek oranlı düşüşler ise %1,4 ile İrlanda, %0,7 ile Slovakya ve %0,5 ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü.

2019 yılı Kasım ayıyla karşılaştırıldığında, 2020 yılının Kasım ayında enerji sektöründe fiyatlar her iki bölgede de %7,5 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %0,6 ve AB bölgesinde %0,5 düşerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %1,2 ve AB bölgesinde %1,5 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %0,1 düşüş ve AB bölgesinde %0,1 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları da yıllık bazda avro bölgesinde %0,8 ve AB bölgesinde %0,9 artış kaydetti.

Kasım ayında, yıllık bazda en büyük düşüşler %7,3 ile Litvanya, %6,8 ile Yunanistan ve %6,1 ile Kıbrıs’ta görüldü. Söz konusu ayda yıllık bazda artış yalnızca %1,8 ile Malta, %1,1 ile Macaristan ve Slovenya’da kaydedildi.


Etiketler: imalat  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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