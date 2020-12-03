Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ekim ayında %0,4 artış gösterdi

Perşembe, 03 Aralık 2020 10:52:16 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Ekim ayında sanayi üretici fiyatları Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde %0,4 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %0,3 artış gösterdi. 2020 yılının Ekim ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla her iki bölgede de %2 düşüş gösterdi.

Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, 2020 yılının Ekim ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,4 ve AB bölgesinde %0,8 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları her iki bölgede de aylık bazda %0,1 artış gösterirken, dayanıklı mal fiyatları aylık bazda her iki bölgede de sabit kaldı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları aylık bazda hem avro hem de AB bölgesinde %0,1 artış gösterdi ve ara mal fiyatları avro bölgesinde %0,1 ve AB bölgesinde %0,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %3,7 ile Belçika, %2,1 ile İrlanda ve %1,1 ile Hırvatistan’da görülürken, en yüksek oranlı düşüşler ise %2,4 ile Danimarka, %0,5 ile Kıbrıs ve %0,4 ile İspanya ve Letonya’da görüldü.

2019 yılı Ekim ayıyla karşılaştırıldığında, 2020 yılının Ekim ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %7,6 ve AB bölgesinde %7,7 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %1,3 ve AB bölgesinde %1,1 düşerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %1,2 ve AB bölgesinde %1,3 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %0,1 ve AB bölgesinde %0,4 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları da yıllık bazda avro bölgesinde %0,8 ve AB bölgesinde %1 artış kaydetti.

Ekim ayında, yıllık bazda en büyük düşüşler %8 ile Kıbrıs, %6,9 ile Litvanya ve %4,8 ile Danimarka’da görüldü. Söz konusu ayda yıllık bazda artış yalnızca %2,8 ile İrlanda’da, %1,7 ile Malta’da ve %1,2 ile Macaristan’da kaydedildi.