Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Aralık ayında aylık %1,1 arttı

Perşembe, 09 Şubat 2023 11:12:42 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,1 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %1,2 arttı. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları 2021 yılının Aralık ayına kıyasla avro bölgesinde %24,6 ve AB bölgesinde %25,2 yükseldi.

Kasım ile karşılaştırıldığında, Aralık ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,5 ve AB bölgesinde %2,9 yükseldi. Sermaye mallarının fiyatları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,3 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları her iki bölgede de %0,4 yükseldi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,5 artarken, ara malların fiyatları her iki bölgede de %0,5 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %43,2 ile İrlanda, %6 ile Bulgaristan ve %4,4 ile İsveç’te görülürken, %3,2 ile Portekiz, %2,6 ile Hırvatistan ve %2,5 ile Slovakya’da düşüş kaydedildi.

2021 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %48,6 ve AB bölgesinde %49,6 artış gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde yıllık %13,8 ve AB bölgesinde yıllık %14 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %9,7 ve AB bölgesinde %9,9 arttı. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %15,6 ve AB bölgesinde %16,7 yükselirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %7,5 ve AB bölgesinde %7,7 artış kaydetti.

Aralık ayında yıllık bazda en büyük artışlar %62,7 ile Macaristan, %49,4 ile Letonya ve %41,9 ile Romanya’da kaydedildi.