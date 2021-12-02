Avro bölgesi imalat sektöründeki büyüme Kasım’da hafifçe yükseldi

Perşembe, 02 Aralık 2021 10:06:58 (GMT+3) | İstanbul

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Ekim ayında kaydedilen 58,3 puana kıyasla hafifçe artış ve tahmin edilen seviye olan 58,6 puana kıyasla hafifçe düşerek Kasım ayında 58,4 puan seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında, ara ve yatırım malı üreticilerinin işletme koşullarındaki büyüme yavaşlarken, tüketim malları üreticilerinin işletme koşulları daha hızlı bir genişleme kaydetti.

Avro bölgesi imalat sektörü üretimi Kasım ayında arttı. Artış oranı Ekim ayına göre yükseldi, ancak mevcut 17 aylık büyümedeki en zayıf ikinci oran oldu.

Söz konusu ayda yeni sipariş büyüme oranı hızlandı, ancak 2021 yılının başına kıyasla düşük kaldı.

IHS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Yeni sipariş girişlerindeki iyileşmenin de gösterdiği üzere, talep güçlü seyretmeye devam etse de, tedarik zincirleri bozulmaya devam ediyor. Girdi sıkıntısı, dördüncü çeyrekte şu ana kadarki üretim büyümesini geçtiğimiz bir buçuk yılda kaydedilen en zayıf seviyeye getirdi,” dedi.