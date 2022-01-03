Avro bölgesi imalat sektöründeki büyüme Aralık’ta düştü

Pazartesi, 03 Ocak 2022 16:24:58 (GMT+3) | İstanbul

Aralık ayında Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Kasım ayında kaydedilen 58,4 puana kıyasla düşüş göstererek, tahmin edilen seviye olan 58 puan seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında, ortalama tedarik sürelerinin hafifçe azalmasıyla tedarik zinciri krizi hafifledi, bu da şirketlerin şimdiye kadar kaydedilen en hızlı oranda stok alımı yapmasını sağladı. Tedarik zincirleri üzerindeki baskılar hafiflese de, Aralık ayında üretim Kasım ayına kıyasla değişim göstermedi ve 2020 yılının Temmuz ayında yeniden artmaya başlamasından bu yana görülen ikinci en zayıf seviyede yer aldı.

Söz konusu ayda, tüketici malları üreticilerinin işletme koşullarındaki iyileşme daha yavaş olurken, ara mal ve sermaye malları üreticilerinin işletme koşulları daha hızlı bir toparlanma gösterdi.

Markit’e göre, yeni siparişler, uluslararası müşterilerden gelen talepte görülen artışın yavaşlamasıyla, Ocak ayından bu yana en düşük artışı kaydetti.