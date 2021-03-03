Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi yeni siparişlerin artmasıyla Şubat ayında arttı

Çarşamba, 03 Mart 2021 13:52:37 (GMT+3) | İstanbul

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Ocak ayında kaydedilen 54,8 puana ve tahmin edilen seviye olan 57,7 puana kıyasla artarak Şubat ayında 57,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında üç pazar grubu da işletme koşullarında iyileşme kaydetti. Yatırım malları sektörü en güçlü büyümeyi kaydederken, ara malları sektörü de artış gösterdi. Tüketim malları nispeten az bir büyüme kaydetse de, geçtiğimiz yıl Eylül ayından bu yana kaydedilen en iyi performansı sergiledi.

Markit’e göre, avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi üretim ve yeni siparişlerin keskin bir şekilde artmasından etkilendi. Endeks, geçtiğimiz yıl Ekim ayındaki zirve seviyeden bu yana kaydedilen en iyi seviyede yer aldı. Artan ihracat yeni siparişlerin artmasına neden oldu.

HIS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Avro bölgesi imalat üretimi, bu yıl avro bölgesinin ekonomisinde giderek daha olumlu bir nokta haline geliyor. Avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Üreticiler, yerel ve ihracat piyasalarında yeniden canlanan talep üreticilere fayda sağlıyor. Canlanan talep, salgın sonrası toparlanma umutlarının neden olduğu yenilenen stok alımı, ekipman ve makinelere yapılan yatırımın yanı sıra artan tüketimden kaynaklanıyor. Güçlü üretim artışı, doğrudan tüketiciyle çalışan birçok sektörde virüsten kaynaklanan zayıflıkları telafi etmeye, birçok ülkede son zamanlarda uygulanan karantina önlemlerinin etkisini hafifletmeye ve ekonomik daralmanın genel hızını sınırlamaya yardımcı oluyor,” dedi.