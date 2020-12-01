Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi yavaşlayan talep nedeniyle Kasım ayında düştü

Salı, 01 Aralık 2020 14:32:17 (GMT+3) | İstanbul

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Ekim ayında kaydedilen 54,8 puana göre düşerek ve tahmin edilen seviye olan 53,6 puana kıyasla artarak Kasım ayında 53,8 puan seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında pazar gruplarının performansında bazı farklılıklar oldu. Sermaye ve ara malları sektörleri aylık büyüme kaydetmeye devam etti. Bununla birlikte, tüketim malları üreticilerinin operasyonları, altı ay sonra ilk kez bozulma kaydetti.

Markit’e göre, yerel ve ihracat pazarlarından gelen talep yavaşlasa da, yeni siparişler arttı. Yeni ihracat faaliyetleri Ağustos ayından bu yana düşük hızda arttı, ancak büyüme güçlü seyretmeye devam etti.

HIS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Kasım ayında Avro bölgesi imalatı makul bir hızla büyümeye devam etti. Büyüme oranı, yeni uygulanan karantina önlemleri nedeniyle Ekim ayında kaydedilen 32 ayın en yüksek seviyesinden düşmüş olsa da, devam eden büyüme, hizmet sektörünü sert bir şekilde etkileyen Corona virüsüne bağlı kısıtlamaların ekonomik etkilerini yumuşatmaya yardımcı olacak. Bölge, yılın son çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen gerilemeden kaçınabilecek,” dedi.