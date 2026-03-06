Avrasya Ekonomik Komisyonu teneke levha ithalatına yönelik koruma önlemi soruşturması başlattı

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan’ın içinde bulunduğu Avrasya Ekonomik Birliğinin yürütme organı Avrasya Ekonomik Komisyon teneke levha ithalatına yönelik özel bir koruma önlemi soruşturması başlattı.

Soruşturma, Metal Rolling Company LLC tarafından sunulan ve Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) tarafından desteklenen başvurunun ardından başlatıldı. Başvuruyu destekleyen şirketler, 2023-2025 döneminde Avrupa Ekonomik Birliğindeki toplam teneke levha üretiminin %50’sinden fazlasını temsil ediyor.

İthalattaki artış zarar nedeni olarak gösterildi

Başvuruda sunulan bilgilere göre bölgeye yönelik teneke levha ithalatı 2023-2025 döneminde önemli ölçüde arttı. Bu dönemde toplam ithalat %24 yükselirken, 2025 yılında 2024’e kıyasla %54’lük yıllık artış kaydedildi. Aynı dönemde, teneke levha tüketiminde ithalatın payı da %27 artarken, yalnızca 2025 yılında 2024’e kıyasla %49’luk artış görüldü.

Bununla birlikte ithalatın yerel üretime oranı da 2023’e kıyasla %40’tan fazla ve 2024’e kıyasla %70’ten fazla artış gösterdi. Ağırlıklı ortalama ithalat fiyatı ise 2025 yılında 2023’e göre %12 ve 2024’e göre %2 düşerek yerel teneke levha fiyatlarının belirgin şekilde altına indi. Komisyon daha düşük fiyatlı ithalatın artmasının yerel üreticilerin artan üretim maliyetleri doğrultusunda fiyatlarını yükseltmesini engellediğini ve bunun da sektörün mali performansında bozulmaya yol açtığını belirtti.

Soruşturma konusu ürün Avrasya Ekonomik Birliği dış ticaret sınıflandırmasında 7210 12 200 0 kodu altında yer alıyor.