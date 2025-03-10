Assofermet İtalya hurda piyasasındaki belirsizliğin Mart’ta devam edeceğini öngörüyor

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’e göre Şubat ayında İtalya hurda piyasasında fiyatlar, çelik üreticilerinden gelen talep sayesinde 10-15€/mt artış gösterdi. Ancak süregelen ekonomik belirsizlik, şimdilik böyle bir risk olmasa da birçok şirketi trend tersine dönmeden satış yapmaya itti. Çelik üreticileri sheared hurda ve değirmen hurdası alımlarını artırarak maliyetlerini kontrol altında tutmaya çalışırken, busheling hurda arzı hala yetersiz. Geri dönüşüm şirketlerinin hurda stoku düşük seyrederken, çelik üreticilerinin stok seviyesi orta-yüksek olarak kaydedildi. Artan enerji maliyetleri sektörün üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor ve Mart ayına yönelik görünüm belirsizliğini koruyor.

Assofermet, Türkiye’de hurda fiyatlarının Ocak ayından bu yana yaklaşık 25$/mt arttığını ve önümüzdeki haftalarda daha fazla fiyat artışı beklendiğini bildirdi. Avrupa’da da benzer trendler gözlemlendi: İspanya’da fiyatlar yaklaşık 20€/mt, Fransa’da 10€/mt ve en fazla 15€/mt artarken, Almanya’da fiyatlar 5-10€/mt artış kaydetti. Asya piyasalarında fiyatlar daha dalgalı bir trend izledi.

Paslanmaz çelik piyasasına bakıldığında trend karışık. Daha önce görülen artışın ardından fiyatlar, üretim kesintileri ve geçici işten çıkarmalar nedeniyle düştü. Assofermet’e göre bazı üreticiler fiyatların artacağı beklentisiyle stok alımı yaparken, Hindistan’da fiyatlar avro ve dolar kuru nedeniyle keskin bir düşüş kaydetti. Sektör, özellikle artan enerji ve hammadde maliyetleri, enflasyon, jeopolitik gerginlikler ve ABD’nin ticaret politikaları gibi birkaç kritik faktörden etkileniyor.

Rusya’da pik demir arzında kaydedilen daralma, tüketimin Ukrayna ve Brezilya çıkışlı ürünlere kaymasına neden oldu. Fiyatlar 450-460$/mt aralığında yer alıyor ve daha fazla artması bekleniyor. Hematit demir fiyatları dalgalanmalar gösterdi ve bağlantı fiyatlarında yalnızca Şubat ayının son haftasında hafif bir toparlanma yaşandı. Uygun nakliye bulunabilirliğinin azalması ve yük treninin bulunmamasıyla Avrupa’da artan lojistik sıkıntılar, teslimatlardaki gecikmelerinin de artmasına yol açtı.

Dökümhanelerden gelen sünek demir talebinin cansız seyrini sürdürmesi, alımları yalnızca acil ihtiyaçlarla sınırlıyor. Mevcut bulunabilirlik yeterli olsa da Assofermet’e göre talep normal seviyelere dönerse arz yeterli gelmeyebilir. Ferroalaşım sektörüne bakıldığında ise mangan alaşımı fiyatları hafif artışlarla yatay seyrederken, ferro alaşım tarafında FeMo ve FeW fiyatlarında artış bildirildi.