Assofermet: İtalya hurda piyasası Mayıs ayında istikrarını korudu, Haziran görünümünde üretim ve enerji maliyetleri belirleyici olacak

Çelik, hurda ve demir dışı metallerin ticareti, dağıtımı ve işlenmesi alanlarında faaliyet gösteren İtalyan şirketlerini temsil eden Assofermet’in aylık piyasa değerlendirmesine göre İtalya hurda piyasası Mayıs ayını ay başında görülen 15-20€/mt’luk artışları sindirdikten sonra genel olarak istikrarlı bir görünümle tamamladı. Fiyatlar yüksek seviyelerde konsolide olurken, yeni ve belirgin bir yükseliş ivmesi oluşmadı.

Piyasa üzerindeki en önemli baskı unsuru karmaşık lojistik koşulları olmaya devam ediyor. Hurda sahalarının büyük ölçüde dolu olduğu belirtilirken, çelik üreticilerine yapılan teslimat süreleri de önemli ölçüde uzamış durumda. Haziran ayının başı itibarıyla tüccarlar ile üreticiler arasında görüş ayrılığı ortaya çıkmaya başladı. Tüccarlar mevcut fiyat seviyelerini korumaya çalışırken, çelik üreticileri daha temkinli hareket ediyor ve üretim programlarını azaltmayı değerlendiriyor. Bu nedenle mevcut piyasa dengesi kırılganlığını koruyor. Enerji maliyetlerine ilişkin belirsizlikler ve nihai mamul satışlarındaki zayıflık da kısa vadede hurda talebini olumsuz etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Uluslararası piyasada ise Mayıs ayı daha oynak bir seyir izledi. Hurda piyasasının ana referans noktası olan Türkiye’de HMS I/II 80:20 hurda fiyatları ay ortasında yaklaşık 415$/mt CFR seviyesine kadar yükseldi. Ancak nihai mamul talebindeki yavaşlama nedeniyle fiyatlar daha sonra yaklaşık 10-13$/mt geriledi. Avrupa piyasası daha dirençli bir görünüm sergilerken, aşağı yönlü sinyaller büyük ölçüde İspanya ile sınırlı kaldı. Buna karşılık Asya’da, özellikle de Çin çeliğinin yarattığı rekabet baskısından etkilenen Hindistan’da zayıflık daha belirgin hissedildi. Avrupa’da hurda arzı sınırlı kalmaya devam ederken, toplayıcılar stoklarını temkinli şekilde yönetmeyi sürdürüyor.

ABD’de iç piyasa genel olarak istikrarlı seyretti. Çelik üreticilerinin faaliyetlerindeki canlılık ile mevsimsel olarak daha rahat hurda toplama koşulları arasındaki denge piyasayı destekledi. ABD çıkışlı deep sea hurda ihracatı uluslararası piyasa için referans olmayı sürdürürken, Türkiye’ye yönelik fiyatlar 405-408$/mt CFR aralığında yer aldı. Assofermet, Haziran ayında ABD piyasasında fiyatların genel olarak yatay seyretmesini beklerken, Türkiye piyasasında ilave ancak sınırlı düzeyde fiyat düzeltmeleri görülebileceğini öngörüyor.

Paslanmaz hurda segmentinde ise Mayıs ayında yatay seyir devam etti. Fiyatlar büyük ölçüde Londra Metal Borsası’ndaki nikel fiyatlarıyla paralel hareket ederek sınırlı dalgalanmalar gösterdi. Slab arzının devam etmesi, paslanmaz hurda fiyatları belirli seviyelerin üzerine çıktığında üreticilere alternatif bir kaynak sunduğu için yukarı yönlü baskıyı sınırladı. Bununla birlikte paslanmaz hurda arzında sıkıntı devam ediyor ve bazı özel kalitelerde arz sıkıntıları daha belirgin şekilde hissediliyor. İhracat tarafında Hindistan fiyatlarının giderek Avrupa seviyelerine yaklaştığı belirtilirken, yüksek hızlı çelikler ve süper alaşımlar seçici talep ve düşük stok devir hızlarından etkilenmeye devam ediyor.

Pik demir segmentinde ise rafinajlık pik demir teklifleri yükselişini sürdürdü. Bu artışın temel nedeni alternatif menşelerdeki maliyetlerin yükselmesi oldu. Ancak hem çelik üreticilerinin hem de dökümhanelerin talebi zayıf seyretmeye devam ediyor. Çelik üreticileri mümkün olduğunca DRI ve hurda gibi daha rekabetçi alternatifleri tercih ederken, dökümhaneler alımlarını yalnızca acil ihtiyaçlarıyla sınırlıyor. Düşük maliyetli Rus pik demiri stoklarının giderek azalması ve AB yaptırımları kapsamındaki ithalat yasağı da piyasayı daha yüksek maliyetli tedarik kaynaklarına yönlendiriyor. Sfero pik demir piyasası da durgun seyrini sürdürüyor. Yeni siparişlerin sınırlı olması, dökümhane faaliyetlerindeki yavaşlık, AB dışındaki tedarikçilerden gelen rekabet ve SKDM uygulamasına ilişkin belirsizlikler piyasayı olumsuz etkiliyor.