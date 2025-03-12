Assofermet: ABD’nin yeni vergileri Avrupa çelik ve alüminyum sektörlerini tehlikeye atıyor

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’e göre Şubat ayında İtalya hurda piyasasında fiyatlar, çelik üreticilerinden gelen talep sayesinde 10-15€/mt artış gösterdi. Ancak süregelen ekonomik belirsizlik, şimdilik böyle bir risk olmasa da birçok şirketi trend tersine dönmeden satış yapmaya itti. Çelik üreticileri sheared hurda ve değirmen hurdası alımlarını artırarak maliyetlerini kontrol altında tutmaya çalışırken, busheling hurda arzı hala yetersiz. Geri dönüşüm şirketlerinin hurda stoku düşük seyrederken, çelik üreticilerinin stok seviyesi orta-yüksek olarak kaydedildi. Artan enerji maliyetleri sektörün üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor ve Mart ayına yönelik görünüm belirsizliğini koruyor.

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, ABD'nin ticarette koruyucu önlemlere geri dönmesinin küresel çelik ve alüminyum sektörlerinde istikrarsız bir görünüme neden olabileceği ve Avrupa sanayi için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, Trump hükümetinin 12 Mart tarihinden itibaren bu stratejik ürünlerin ithalatına %25 oranında yeniden vergi getireceği ve bunun AB’nin ihracatını doğrudan etkileyerek küresel ticarette zincirleme bir reaksiyona neden olacağı belirtildi.

Assofermet, çelik ürünler için 10896 ve alüminyum ürünler için 10895 sayılı bildirilerle resmileştirilen koruyucu önlemlerle sadece daha önce verilen muafiyetlerin kaldırılmadığını, yeni vergilerin de getirilmesiyle küresel tedarik zincirine daha fazla zarar verileceğini ifade etti.

Tarihsel süreçte ABD menşeli ürünlere kıyasla daha yüksek standartlara sahip, yüksek kalite çelik ihracatı gerçekleştiren Avrupalı ​​çelik üreticilerinin bu sebeple ciddi şekilde cezalandırılma riskiyle karşı karşıya oldukları belirtildi. Dernek, ABD’nin kararlarının olası sonuçlarının bir “domino etkisi” yaratma riski taşıdığına dikkat çekti ve karşılaşılabilecek olumsuz senaryoları şu şekilde sıraladı:

• AB’den ABD'ye yapılan çelik ve alüminyum ihracatının durması, Avrupalı yüksek kalite çelik üreticilerine zarar verecek ve bu ürünlerin ABD pazarında yerinin doldurulması zor olacak.

• ABD’nin ithalata kapısını kapatması Asya çıkışlı çeliğin AB’ye yönlendirilmesine yol açarak fiyatları olumsuz etkileyebilir.

• Avrupa çelik sektöründe artan üretim maliyetleri ve enflasyon, imalat sektörünün rekabet gücünü azaltabilir.

• AB’nin koruma önlemlerine 30 Haziran 2026 tarihinden sonra da devam ederek yeni kısıtlamalar getirmesi piyasada daha fazla dengesizliğe neden olabilir.

• Washington'ın ABD menşeli ürünlere ticari engeller getiren ülkelere karşı misilleme vergiler uygulaması, küresel çapta ticaret savaşı çıkması riski taşıyor.

• AB imalat sektörü vergilerden kaçınmak ve ABD pazarında rekabet edebilmek için üretimini ABD’ye taşıyabilir.

• Artan maliyetler ve daha sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapmaya devam etme yükümlülüklerinin getirdiği zorluklar Avrupa çelik sektörünün ekolojik dönüşümünü yavaşlatabilir.

Dernek, AB’nin yalnızca hammadde üreticilerini değil aynı zamanda en fazla ekonomik darbeyi alma riski taşıyan mamul üreticilerini de kapsayacak şekilde, çelik sektörünü koruyacak daha geniş önlemler almasını talep ediyor. Ayrıca Asya menşeli çelik ürünlerin AB pazarına yönlendirilmesinin dikkatle izlenmesi ve konuyla ilgili uygun önlemler alınması gerekiyor.

Assofermet’e göre Avrupa hızlı bir şekilde hareket etmezse çelik ve imalat sektörleri rekabet güçlerini geri döndürülemez bir şekilde kaybetme riskiyle karşı karşıya ve bunun ekonomik sonuçları yıkıcı olabilir. Korumacılık ile serbest ticaret arasında bir denge kurulması, Avrupa sektörünü korumak için büyük önem taşıyor.