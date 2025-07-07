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Arjantin’in araç üretimi 2025’in Haziran ayında %33,8 yükseldi

Pazartesi, 07 Temmuz 2025 10:04:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Haziran ayında, aylık %10,9 düşüş ve yıllık %33,8 artışla 42.848 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %13,6 düşüş ve yıllık %9 artışla 22.720 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Mayıs ayına kıyasla %1,5 ve yıllık %85 artışla 59.907 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, Haziran ayında üretimin düşmesini yeni imalat koşullarına bağlı olarak yapılan düzenlemelerden, devam eden yatırımlardan, ürün gamının yenilenmesinden ve bazı modellerin üretim döngülerinin bitmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Yılın ilk altı ayında ülkenin otomobil üretimi %15,6 artışla 250.748 adet, ihracatı %2,2 artışla 129.654 adet ve satışları %84,6 artışla 299.001 adet olarak kaydedildi.

Yalnızca Arjantin’de üretilen otomobillerin ihracatı ise %38,2 artışla 114.294 adet oldu.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv 

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