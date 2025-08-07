 |  Giriş 
Arjantin’in araç üretimi 2025’in Temmuz ayında %16,5 geriledi

Perşembe, 07 Ağustos 2025 09:58:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Temmuz ayında, aylık %13,4 ve yıllık %16,5 düşüşle 37.112 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %19,9 ve yıllık %35,7 düşüşle 18.225 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Haziran ayına kıyasla %16,1 düşüş ve yıllık %51,9 artışla 50.186 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, Temmuz ayında üretimin düşmesini çeşitli tatillere ve bakım çalışmalarına bağladı

Yılın ilk yedi ayında ülkenin otomobil üretimi %10,1 artışla 287.590 adet, ihracatı %4,7 düşüşle 147.879 adet ve satışları %79 artışla 349.187 adet olarak kaydedildi.

Yalnızca Arjantin’de üretilen otomobillerin ihracatı ise %34,2 artışla 133.408 adet oldu.


