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Arjantin yeni araç satışlarında alınan vergileri kaldırdı

Çarşamba, 29 Ocak 2025 10:17:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin hükümeti 47.000 $ ila 75.000 $ arasındaki araç satışlarından alınan %20’lik vergiyi kaldırdığını açıkladı.

Bununla birlikte 75.000 $’dan daha pahalı araçlar için alınan %35’lik vergi %18’e çekilecek.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo, vergilerin düşürülmesiyle araçların nihai fiyatının %15-20 ucuzlayacağını ve böylece araç satışlarının hızlanacağını ifade etti.

Yerel otomotiv sektörü birliği ADEFA, hükümetin bu kararını desteklediğini ve ekonominin düzeltilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Arjantin’de yerel araç satışları 2024 yılında %1,1 artış kaydetti. Ancak ADEFA’ya göre bu satılan araçların büyük bir kısmı ithal edildi.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv 

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