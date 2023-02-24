Arjantin’in ham çelik üretimi Ocak ayında arttı

Cuma, 24 Şubat 2023 09:12:17 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 439.600 mt seviyesine kıyasla 442.400 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %8 artışla 195.300 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %3,5 düşüşle 108.900 mt ve uzun mamul üretimi aylık %2,5 düşüşle 193.500 mt seviyelerinde kaydedildi.

Acero Argentino, inşaat, enerji ve tarım ekipmanları sektörlerinin çelik tüketimindeki artışta etkili olduğunu ifade etti.

Birlik ayrıca yarı mamul ithalatındaki zorluğun devam ettiğini ancak hammadde ithalatında döviz krizinden kaynaklı sorunların çoğunlukla çözüldüğünü de ekledi.