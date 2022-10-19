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Arjantin’in ham çelik üretimi Eylül ayında azaldı

Çarşamba, 19 Ekim 2022 09:34:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında, bir önceki ay kaydedilen 456.100 mt’a kıyasla düşerek 428.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak rulo sac üretimi aylık %8,3 düşüşle 392.700 mt ve soğuk rulo sac üretimi aylık %1,9 artışla 113.800 mt olurken, uzun mamul üretimi aylık %8,6 düşerek 203.900 mt seviyesine geriledi.

Acero Argentino aynı ayda inşaat sektöründe üretimin hafifçe gerilemesine rağmen iyi bir seyir gösterdiğini ifade etti. Bu yılın ilk dokuz ayında inşaat sektöründe üretim yıllık %11 azaldı.

Otomotiv sektöründe üretim aylık %3,4 düşerken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %28,2 arttı.

Makine ve tarım aletleri sektöründe üretim değişiklik göstermese de aşırı kurak mevsim beklentisi sebebiyle sektöre ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi. Ayrıca enerji sektöründe üretim ise yüksek seviyelerde yer almaya devam etti.

Öte yandan birlik ülkedeki kur krizine yönelik endişelerinin arttığını dile getirdi ve döviz sıkıntısının ülkede üretilmeyen hammaddelerin ithalatı için sorun teşkil ettiğini ekledi.


Etiketler: soğuk rulo sac sıcak rulo sac Ham Çelik Yassı Ürünler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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