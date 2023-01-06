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Arjantin’in ham çelik üretimi Kasım ayında azaldı

Cuma, 06 Ocak 2023 09:44:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 493.000 mt seviyesine kıyasla 459.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %16,9 düşüşle 174.900 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %25,6 düşüşle 85.800 mt ve uzun mamul üretimi aylık %4,7 artışla 217.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Acero Argentino, geçtiğimiz yılın 11 ayında yıllık %8,6 artış gösteren inşaat faaliyetlerinin ekonomiyi desteklemeye devam eden ana etken olduğunu söyledi.

Kasım ayında otomobil üretimi %1,8 ve Ocak-Kasım döneminde %8,6 yükseldi.

Makine ve tarım aletleri sektörüne ilişkin kısa vadeli beklentiler aşırı kurak geçen bir sezon sonrası belirsizliğini korurken, enerji sektörünün güçlü seyrettiği ifade edildi.

Birlik ayrıca ülkede üretilmeyen hammaddelerin ithalatına uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesiyle döviz krizinin aşılmaya çalışıldığını ancak yarı mamul ithalatındaki kısıtlamaların devam ettiğini de ekledi.


Etiketler: Ham Çelik soğuk rulo sac sıcak rulo sac Yassı Ürünler Arjantin Güney Amerika Üretim 

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